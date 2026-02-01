MotoGP | Zarco: “Il sogno è lottare per il titolo”

Johann Zarco è pronto ad iniziare la nuova stagione di MotoGP con entusiasmo e ambizioni rinnovate dopo un 2025 ricco di emozioni e ottimi risultati. Il 35enne francese, guarda avanti con determinazione, deciso a trasformare i suoi sogni in realtà. In occasione della presentazione del team Castrol Honda LCR che si è tenuta questa mattina, Zarco si è detto fiducioso in quanto sostiene che la nuova Honda sia molto competitiva.

Dichiarazioni Johann Zarco, Presentazione Castrol LCR Honda

“L’obiettivo è continuare a sognare di vincere. Ho ottenuto una vittoria magica l’anno scorso, e con il progetto Honda non mi aspettavo di vincere almeno una gara. Ora, con molti anni di esperienza, so che il sogno è lottare per il titolo mondiale, ma non so se sia fattibile, quindi cerco di cogliere opportunità con i podi. Sono molto soddisfatto delle prestazioni della nuova Honda, anche i commenti dei piloti sono piuttosto buoni. Aleix Espargaro è stato molto veloce, Diogo (Moreira, ndr) si sta adattando molto bene e, si vede il tempo sul giro, è anche veloce. Quindi, almeno la moto è veloce, il tempo sul giro è veloce, questo dà grandi speranze per la stagione 2026. Sicuramente abbiamo un piano per i test. Il team sta ancora lavorando per sistemare alcune cose. Poi, dopo la pausa invernale, è sempre un piacere tornare in Malesia. Sappiamo che farà molto caldo, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per riprendere il ritmo e almeno cercare di trovare questa bella sensazione per mantenere l’inizio della stagione in positivo”