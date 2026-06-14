SBK | Gp Misano Gara 2: vince ancora Bulega e fa venticinque. Stesso podio di Gara 1 con Lecuona e Montella

Il round di Misano si conclude con un’altra vittoria di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), la venticinquesima consecutiva dallo scorso anno ad oggi. Un record che sembra non doversi arrestare, data la netta superiorità del pilota emiliano e della Ducati del team Aruba.it. Per Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) c’è ancora la piazza d’onore, un ruolo che nel bene e nel male sembra non poter essere assegnato anessun altro contendente. Terzo posto di Yari Montella (Barni Spark Racing Team), una certezza per il suo team in questa stagione così pesantemente condizionata dal leader della classifica.

Le emozioni non sono comunque mancate e se Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) non fosse scivolato alla curva della Quescia a cinque giri dalla fine staremmo raccontando di un podio Bimota nella pista casalinga. Quarto è arrivato infatti Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) con l’altra moto riminese, seguito da un sorprendente Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) in quinta posizione. Sesto posto per Alberto Surra (Motocorsa Racing), tra i più accaniti degli indipendenti che riscatta qualche errore di troppo commesso nella corsa sprint del mattino. Settimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) davanti a Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e a Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che brucia sul traguardo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) nella volata per il nono posto.

Undicesimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) che supera Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e Somkiat Chantra (Honda HRC) in dodicesima posizione. si aggiudicano gli ultimi punti Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che dopo una brutta partenza, ha accusato un problema alla moto e si è dovuto accontentare di arrivare alla fine. Fuori dalla score zone Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che dalla decima posizione è calato durante la gara e Mattia Rato (Motoxracing) unico rappresentante del suo team rimasto in pista. Ultimo all’arrivo Ryan Vickers (Honda HRC) con la seconda Honda.

Oltre a Bassani, non terminano la prova Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), ritiratosi perché impossibilitato a proseguire, Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), entrambi caduti.

Superbike Gp Misano, classifica piloti dopo 7 round:

_1. 434 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

_2. 313 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

_3. 170 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

_4. 156 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

_5. 148 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

_6. 128 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

_7. 123 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

_8. 99 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

_9. 97 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

10. 95 pts. Alberto Surra (Motocorsa Racing)