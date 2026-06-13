SBK | Gp Misano Gara 1: ventitresima vittoria consecutiva di Bulega, primo davanti a Lecuona e Montella

Per la vittoria in Superbike citofonare Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), interno ventitre. Ventitresima vittoria del pilota Ducati, che dopo aver infranto il record di Misano continua a collezionare successi con il primo sulla pista romagnola da quando guida la Superbike. Una Gara 1 che non ha colpito per particolari eventi, se non la sfortunata caduta di Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) mentre tallonava il trio di testa composto dal vincitore, Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) e Yari Montella (Barni Spark Racing Team). I primi tre hanno congelato la posizione finendo sul podio nello stesso ordine. Quarto Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) seguito a ruota dall’altro porta colori Bimota Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), mentre il sesto posto finale è di Alberto Surra (Motocorsa Racing).

Settimo classificato Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) che precede Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in netto recupero, davanti ad Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team). Decimo posto per Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), risalito bene dalle retrovie e abile a battere Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) undicesimo. Dodicesimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), seguito da Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), autore di una bella rimonta. Conquista un punto anche Somkiat Chantra (Honda HRC) con il quindicesimo posto.

Fuori dalla score zone Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) e Mattia Rato (Motoxracing), che concludono l’ordine d’arrivo. Ritirati Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Ryan Vickers (Honda HRC), Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) e naturalmente Baldassarri.

Superbike Gp Misano Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +6.117

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +13.823

4. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +17.626

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +20.746

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +24.702