SBK | Gp Misano Superpole Race: vittoria di Bulega, sempre più lanciato verso l’ennesimo en plain

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) vince con sicurezza anche la Superpole Race e fa doppietta con il compagno Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), laddove mai coppia fu così costante nella storia di questo campionato. Il leader della classifica si conferma primo anche sullo schieramento di Gara 2 e insieme a Lecuona, trova Yari Montella (Barni Spark Racing Team) per una prima fila tutta Ducati. Quarto posto per Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) che dopo una bella lotta con Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) perde il collega di team, che si ritira per un guasto alla sua Bimota.

Quinto Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), protagonista di un acceso duello vinto su Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), che gli spiana la strada di un finale in rimonta ai danni del redivivo Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Il portoghese di BMW mostra di aver pienamente recuperato con una prova di altissimo livello. Settimo Alberto Surra (Motocorsa Racing), vivace come sempre, perde una posizione per un passaggio lungo in curva e trova gli avversari a ridosso che lo superano nonostante l’ottima reazione sul finale. Ottavo Locatelli davanti a Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) che si guadagna una meritata decima posizione.

Undicesima la seconda BMW di Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che parte una casella avanti rispetto ad Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), in lieve ritardo. Tredicesima piazza di Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), meno performante di Manzi in questo circuito, ma davanti alla Kawasaki di Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e a Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), finora nettamente migliore a Misano che nelle altre piste. Chiudono l’ordine d’arrivo Ryan Vickers (Honda HRC) e Mattia Rato (Motoxracing). Non classificati Alex Lowes, Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team).

Superbike Gp Misano Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

4. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

5. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

6. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

7. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

8. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha)

9. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing)