MotoGP | Aragon ospiterà il Motomondiale anche nel 2027

GP Aragon MotoGP – MotorLand Aragon continuerà a ospitare il Gran Premio anche nel 2027 a seguito di un nuovo accordo tra il Governo d’Aragona e la MotoGP. Il rinnovato accordo è stato ufficialmente annunciato oggi, 10 giugno, durante un evento tenutosi a Saragozza.

Sebbene il rinnovo per ospitare il Gran Premio sia solo per il 2027, il circuito rimarrà parte della struttura MotoGP come circuito ufficiale di riserva dal 2028 al 2031.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO MotoGP Rinnovo MotorLand Aragon

“MotorLand Aragon è stato un partner importante per la MotoGP per quasi due decenni, giocando un ruolo chiave nella presenza del campionato in Spagna. Il rinnovo per il 2027 riflette sia la forza di questa partnership sia il valore che l’evento porta alla regione. Siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme e di mantenere Aragón come parte della famiglia MotoGP negli anni a venire come circuito di riserva.”

L’organizzazione del Gran Premio d’Aragona rappresenta un investimento di 12 milioni di euro e porta a risultati significativi per la regione. Su base annuale, MotorLand Aragon genera quasi 50 milioni di euro di impatto economico diretto e indiretto, con quasi la metà di questa cifra direttamente collegata al Gran Premio MotoGP.

Ogni anno, più di 110.000 tifosi partecipano al weekend del Gran Premio, con migliaia di persone che viaggiano da tutta la Spagna e dall’estero. L’evento rappresenta un’importante opportunità per mettere in mostra Aragona, stimolando al contempo il business di hotel, ristoranti e commercio locale, raggiungendo spesso la piena capacità durante il weekend delle corse.

Dichiarazioni Jorge Azcon, Presidente regionale dell’Aragona Rinnovo MotorLand Aragon

“Siamo lieti di confermare che il Gran Premio d’Aragon tornerà il prossimo anno. Le moto torneranno a ruggire nel circuito di Alcañiz nel 2027 e il MotorLand continuerà anche a essere collegata alla MotoGP tra il 2028 e il 2031 come sede di riserva.”

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