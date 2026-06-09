MotoGP | Di Giannantonio medicato al dito della mano sinistra

Fabio Di Giannantonio è stato sottoposto ieri pomeriggio a una medicazione chirurgica del derma del quinto dito della mano sinistra presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma.

L’intervento è stato eseguito dal dottor Ornelli con l’obiettivo di trattare la lesione riportata nell’incidente avvenuto durante la gara a Barcellona.

Il piano di recupero prevede che il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team prenderà parte regolarmente al GP della Repubblica Ceca della prossima settimana.

La caduta di Barcellona aveva lasciato Di Giannantonio con una ferita più fastidiosa che grave, ma comunque tale da richiedere un trattamento specialistico. Il piano di recupero elaborato dai medici, in accordo con il team e con Ducati, prevede che Di Giannantonio possa tornare regolarmente in pista già la prossima settimana, in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca. Le tempistiche sono compatibili con la natura dell’infortunio e con il tipo di trattamento effettuato: nei prossimi giorni il pilota seguirà un protocollo di fisioterapia mirato a ridurre l’infiammazione, mantenere la mobilità articolare e garantire una completa funzionalità della mano sinistra, fondamentale nella gestione della frizione e nelle fasi più delicate della guida.

Il VR46 Racing Team ha espresso fiducia nel rapido recupero del proprio pilota, sottolineando come Di Giannantonio abbia già dimostrato più volte di saper convivere con piccoli acciacchi senza che questi influiscano sulle sue prestazioni. La stagione 2026 lo vede infatti protagonista di un percorso in costante crescita, con risultati solidi e una maturità sempre più evidente nella gestione dei weekend di gara.

Il GP della Repubblica Ceca rappresenterà un banco di prova importante per confermare il trend positivo mostrato nelle ultime gare. Di Giannantonio, dal canto suo, è determinato a non perdere continuità e a presentarsi a Brno nelle migliori condizioni possibili, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino in un campionato che lo vede pienamente competitivo.

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