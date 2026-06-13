SBK | Gp Misano Superpole: primo Bulega che batte ancora una volta Lecuona e ritocca il suo record. Terzo Alex Lowes

La Superpole di Misano è dominio di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e della Ducati ufficiale che si concede anche il secondo tempo di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati). Nulla di strano, verrebbe da dire, ma è pur vero che il leader della classifica continua a fare cose eccezionali, ritoccando il suo stesso record dello scorso anno con un sonoro 1’31.343, costringendo Lecuona a cedere ancora una volta il passo nonostante il mostruoso 1’31.570. Terzo tempo per un sorprendente Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) in 1’32.000, che in sella alla Bimota interrompe l’elenco delle Ducati conquistando la prima fila.

Quarto Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che è ormai il pilota di riferimento del team Barni, seguito dallo splendido Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che argina il proverbiale arrembaggio di Alberto Surra (Motocorsa Racing), titolare del sesto tempo. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) apre la terza fila con la seconda Bimota, mentre l’ottavo tempo lo realizza Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) con la prima delle Yamaha. Nono il britannico Tom Bridewell (Ducati Advocates), davanti al connazionale Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), scivolato a pochi minuti dalla fine della qualifica.

Risorge in parte la BMW con l’undicesimo tempo di Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), mentre il dodicesimo riferimento è di Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), che nonostante le difficoltà, mantiene lineare il suo andamento a cronometro. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) è tredicesimo davanti all’ufficiale Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) e al compagno Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Chiudono rispettivamente con il sedicesimo e diciassettesimo tempo i due veterani Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che precedono un ottimo Mattia Rato (Motoxracing), rinvigorito dal calore del pubblico di casa. Diciannovesimo è Somkiat Chantra (Honda HRC), davanti a Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), poi ventunesimo Ryan Vickers (Honda HRC) e ultimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che con la scivolata al curvone ha perso la qualifica.

Superbike Gp Misano, Superpole Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’31.343

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.227

3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.657

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.710

5. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.875

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.962