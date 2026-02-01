MotoGP | Cecchinello: “Orgoglioso di avere Zarco e Moreira nel team”

Questa mattina il team LCR Honda di Lucio Cecchinello, ha presentato le nuove livree per le Honda di Johann Zarco (Castrol Honda LCR) e del rookie Campione del Mondo Moto2, Diogo Moreira (Pro Honda LCR) con le quali gareggeranno in questa nuova stagione del Motomondiale che ormai è alle porte. Il team manager italiano, si è detto particolarmente soddifatto dei risultati raggiunti dal team LCR Honda negli anni. Quest’anno la squadra compirà 30 anni e l’obiettivo è quello di continuare a crescere e a puntare a risultati concreti.

Dichiarazioni Lucio Cecchinello, Presentazione Castrol e Pro Honda LCR

“Sono stato il primo pilota del team LCR, non solo un sogno per me ma anche il luogo che chiamo casa. Nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di veder crescere diversi piloti, con ciascuno di loro che ha lasciato il segno con dei risultati di livello e momenti indimenticabili. In vista del 2026, sono davvero orgoglioso di poter contare sul brasiliano Diogo Moreira che correrà con il team Pro Honda LCR. Ha dimostrato costantemente una capacità eccezionale di adattamento a qualunque moto, e il suo impegno, l’etica di lavoro e la sua personalità si combinano alla perfezione con i valori che difendiamo in LCR.

“Inoltre sono molto orgoglioso di avere Johann Zarco nel team, lottando e difendendo i colori di Castrol Honda LCR. L’esperienza che Johann ha accumulato nel corso degli anni è un grande contributo ai nostri risultati e durante questo percorso a insieme abbiamo costruito un solido legame, con un obiettivo comune e una totale sintonia. Il 2026 rappresenta il 30° anniversario di LCR. Dal 1996 abbiamo conquistato 133 podi, 41 vittorie e 36 pole. Come Team Principal, sono impaziente di vedere come queste cifre continuino a crescere. Siamo totalmente impegnati e motivati per lottare per questo”