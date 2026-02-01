MotoGP | Moreira: “Pronti ad affrontare la Thailandia”

Diogo Moreira arriva al debutto in MotoGP con grande fiducia dopo un inverno intenso, trascorso anche allenandosi insieme ai fratelli Marquez. Il rookie brasiliano ha sottolineato quanto questa esperienza sia stata formativa. Moreira ha poi commentato positivamente anche il lavoro svolto nei test di Sepang, evidenziando i progressi fatti ma senza nascondere che c’è ancora margine di crescita.

Dichiarazioni Diogo Moreira, Presentazione Pro Honda LCR

“Alla fine, penso che siamo pronti per iniziare la stagione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro questo inverno, mi sono allenato tantissimo. Dopo l’ultima gara a Valencia, ci siamo fermati solo una settimana quindi credo che siamo pronti. Mi sono allenato molto insieme a Marc e Alex Marquez: allenarsi con loro è stato davvero molto positivo, ho imparato tantissimo. Penso che siamo pronti per iniziare la stagione. Lo Shakedown in Malesia è andato molto bene. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi tre giorni ma dobbiamo continuare a sviluppare la moto e capire meglio dove sia il limite. In ogni caso, penso che siamo pronti per affrontare la Thailandia”