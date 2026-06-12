Moto3 | Squalifica Adrian Fernandez, Paolo Simoncelli: “Situazione surreale”
Ricordiamo che il pilota del Leopard Racing è stato squalificato per le prime sei gare
La squalifica per le prime sei gare di Adrian Fernandez ha scosso il paddock del Motomondiale. Il pilota del Leopard Racing è stato squalificato perchè due dei suoi motori (il #810 e il #811) presentavano sigilli manomessi, violando il regolamento tecnico della FIM.
Le irregolarità sono emerse durante i controlli tecnici successivi ai weekend di gara: i sigilli a filo e gli adesivi di sicurezza non risultavano conformi alle procedure ufficiali, e successive ispezioni del costruttore hanno confermato che entrambi i propulsori erano stati aperti e riassemblati senza autorizzazione, in violazione del regolamento tecnico Moto3.
Il Leopard Racing ha fatto un comunicato ufficiale una cui parte recitava: “l team non concorda rispettosamente con le conclusioni raggiunte e conferma di aver già avviato tutte le procedure disponibili ai sensi delle normative applicabili al fine di tutelare i propri diritti e quelli del suo pilota, mentre valuta, insieme ai propri consulenti legali, i prossimi passi da intraprendere.”
Successivamente c’erano state le parole di Christian Lundberg (Team Manager della squadra, ndr), che ha difeso la squadra, parole che potete leggere cliccando qui
Ora a parlare è Paolo Simoncelli, papà del compianto Marco e Team Manager del SIC58 Squadra Corse che parlando dal sul blog ha così commentato la situazione:
Dichiarazioni Paolo Simoncelli Squalifica Adrian Fernandez 2026
“A rendere il weekend (ungherese) ancora più surreale è stata la notizia shock sul team Leopard Racing, travolto da uno scandalo tecnico che ha portato alla squalifica di Adrián Fernández dai primi sei Gran Premi della stagione 2026. I controlli tecnici hanno evidenziato la manomissione dei sigilli del motore e lo spagnolo, che si trovava al terzo posto nella classifica mondiale, è scivolato in ventesima posizione. Non siamo qui per giudicare nessuno, ma al di là delle dinamiche sportive, una vicenda del genere lascerà inevitabilmente una brutta impressione.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login