Moto3 | Squalifica Adrian Fernandez, Paolo Simoncelli: “Situazione surreale”

La squalifica per le prime sei gare di Adrian Fernandez ha scosso il paddock del Motomondiale. Il pilota del Leopard Racing è stato squalificato perchè due dei suoi motori (il #810 e il #811) presentavano sigilli manomessi, violando il regolamento tecnico della FIM.

Le irregolarità sono emerse durante i controlli tecnici successivi ai weekend di gara: i sigilli a filo e gli adesivi di sicurezza non risultavano conformi alle procedure ufficiali, e successive ispezioni del costruttore hanno confermato che entrambi i propulsori erano stati aperti e riassemblati senza autorizzazione, in violazione del regolamento tecnico Moto3.

Il Leopard Racing ha fatto un comunicato ufficiale una cui parte recitava: “l team non concorda rispettosamente con le conclusioni raggiunte e conferma di aver già avviato tutte le procedure disponibili ai sensi delle normative applicabili al fine di tutelare i propri diritti e quelli del suo pilota, mentre valuta, insieme ai propri consulenti legali, i prossimi passi da intraprendere.”

Successivamente c’erano state le parole di Christian Lundberg (Team Manager della squadra, ndr), che ha difeso la squadra, parole che potete leggere cliccando qui

Ora a parlare è Paolo Simoncelli, papà del compianto Marco e Team Manager del SIC58 Squadra Corse che parlando dal sul blog ha così commentato la situazione:

Dichiarazioni Paolo Simoncelli Squalifica Adrian Fernandez 2026

“A rendere il weekend (ungherese) ancora più surreale è stata la notizia shock sul team Leopard Racing, travolto da uno scandalo tecnico che ha portato alla squalifica di Adrián Fernández dai primi sei Gran Premi della stagione 2026. I controlli tecnici hanno evidenziato la manomissione dei sigilli del motore e lo spagnolo, che si trovava al terzo posto nella classifica mondiale, è scivolato in ventesima posizione. Non siamo qui per giudicare nessuno, ma al di là delle dinamiche sportive, una vicenda del genere lascerà inevitabilmente una brutta impressione.”

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