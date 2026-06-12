SBK | Gp Misano FP: Bulega è il migliore del venerdì, davanti a Lecuona staccato di un soffio

La prima giornata dedicata alle prove libere del settimo round del WorldSBK a Misano si è conclusa con la grande prestazione di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che non lascia nulla agli avversari, nemmeno con il caldo estivo che annuncia una delle estati più roventi della storia della Superbike.

1’32.733 è il tempo ottenuto dal leader della classifica, sufficiente a tenere a bada il compagno di squadra Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), ad un soffio dalla pole provvisoria con il crono di 1’32.792. Terzo tempo per Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), davanti al tris italiano composto nell’ordine da Yari Montella (Barni Spark Racing Team), Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) a chiudere la terza fila.

Settimo tempo di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), prima delle Yamaha, che si impone momentaneamente su Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) nel weekend di casa del marchio. Nona l’unica Kawasaki del campionato con Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), seguito da Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) con l’altra Bimota. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) firma il dodicesimo tempo regolando un veterano come Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), tredicesimo davanti ad Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha).

Un po’ in crisi le BMW, che hanno il miglior risultato nel quindicesimo tempo di Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), subito dietro troviamo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e il rientrante Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) con il diciassettesimo riferimento. Un weekend diverso da Aragón anche per Tom Bridewell (Ducati Advocates), che non va oltre il diciottesimo e mette dietro di sè solo la Honda di Somkiat Chantra (Honda HRC) e la Yamaha di Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) che stacca su Ryan Vickers (Honda HRC), sostituto di Jake Dixon (Honda HRC) infortunatosi in Spagna al rientro dal precedente stop. Chiude la classifica dei tempi Mattia Rato (Motoxracing). Un venerdì plausibile, anche se il record di Bulega di 1’31.618 dello scorso anno non è ancora stato avvicinato. Lo spiegano bene i tempi dei piloti, che terzo al tredicesimo, sono racchiusi in un secondo. Indicativo sarà il terzo turno di quindici minuti di sabato, prima della suoperpole in programma alle 11:15, dove probabilmente avremo il nuovo miglior tempo della pista.

Superbike Gp Misano: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’32.733

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.059

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.306

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.382

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.402

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.601

Gli orari della Superbike 2026 ad Misano

Sab 13 GIUGNO

FP3 09:40

Superpole 11:15

RACE 1 15:30