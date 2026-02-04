MotoGP | Test Sepang Day 2, Morbidelli: “Feeling più normale rispetto a ieri”

Test Sepang – Seconda giornata di test MotoGP produttiva per Franco Morbidelli che ha concluso in seconda posizione. Nonostante la pioggia caduta nel pomeriggio, il pilota italo-brasiliano del team Pertamina Enduro VR46, è riuscito a continuare il lavoro sul nuovo pacchetto, chiudendo al secondo posto nella combinata dei tempi.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Test Sepang Day 2

“È stata una giornata positiva, siamo riusciti ad avere un feeling più normale rispetto a ieri. Abbiamo anche continuato a migliorare il nuovo pacchetto. Fino a quando abbiamo potuto girare sull’asciutto, eravamo molto veloci, specialmente questa mattina in condizioni meno calde. Girare in 56” su questa pista dà fiducia, è sempre speciale, proveremo ad andare avanti partendo da questo punto. Domani avremo più gomme da usare e altro lavoro da fare che non siamo riusciti a completare oggi pomeriggio. Ma abbiamo fatto qualche giro sul bagno anche per abituarsi alla moto in queste condizioni. Il feeling era buono e anche la velocità, perciò sono contento”

Foto: Valter Magatti