MotoGP | Test Sepang Day 2, Di Giannantonio: “Peccato per la pioggia”

Test Sepang – La pioggia caduta sul circuito di Sepang nella sessione pomeridiana di test, ha rovinato i piani di Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano, non è sceso in pista nel pomeriggio ma ha raccolto dati significativi al mattino, chiudendo in terza posizione.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Test Sepang Day 2

“È stato un peccato per la pioggia nel pomeriggio, perché avevamo alcune cose da provare e non abbiamo potuto. Ma siamo contenti della sessione mattutina, ci siamo concentrati su parti dell’aerodinamica, che erano molte. Abbiamo anche dei commenti positivi sulla nuova carena. Sicuramente, è molto difficile confermare una nuova carena con soli pochi giri su una pista e una condizione sola. Dobbiamo decidere per la prima gara, c’è ancora del lavoro da fare anche a casa. Io sto dando i miei feedback, ma sicuramente sono state prove positive per noi. Domani avremo un’altra giornata, quindi ci concentreremo di nuovo anche su questo. Nel complesso, mi sento molto bene, tutto sta venendo molto facile al momento. Voglio tenere i piedi per terra, ma per ora sono molto contento del lavoro.”

Foto: Valter Magatti