MotoGP | Test Sepang Day 2, Marquez: “Più feeling con la GP26 rispetto alla GP25”

Il quindicesimo tempo di Marc Marquez nella seconda giornata di Test IRTA al Sepang International Circuit non deve ingannare.

Il nove volte iridato non ha fatto il time attack, concentrandosi invece su vari aspetti della nuova Ducati Desmosedici GP 26. La pioggia ha rallentato la giornata, nel pomeriggio erano in programma test importanti, che non è riuscito a fare e che farà quindi nella mattinata del terzo ed ultimo giorno.

Il #93 della casa di Borgo Panigale ha sottolineato come sia fondamentale la scelta dell’aerodinamica, visto che una volta deliberata non potrà essere cambiata.

Parlando della moto nuova, ha sottolineato come si senta meglio in sella rispetto alla GP 25, ecco cosa ha detto ai colleghi spagnoli di Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“La pioggia del pomeriggio ci ha rallentato la giornata. Ieri mi sono dedicato soprattutto a ritrovare le sensazioni; oggi abbiamo lavorato completamente sul progetto, cercando di provare diverse cose. Nel pomeriggio avevamo dei test importanti, ma con la pioggia non siamo riusciti né a girare né a provarli, quindi toccherà farlo domani mattina e, forse, rinunciare un po’ ai tentativi sul giro secco. Ma è più importante avere una direzione chiara e precisa per la stagione. Long run? Vedremo, perché una volta che scegli la tua strada, in teoria dovrebbe essere migliore in tutti gli aspetti. Nella mia testa ce l’ho abbastanza chiaro, ma bisogna provarlo e verificarlo: è il tempo sul giro che comanda, insieme alla sensazione sulla moto. Però ho ben definita la base da seguire dal test della Malesia a quello della Thailandia. Da lì in poi, si tratta di provare, ma bisogna girare per dare dati agli ingegneri.”

Dichiarazioni Marc Marquez Aerodinamica Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“La cosa importante e fondamentale è l’aerodinamica, è l’aspetto principale, soprattutto perché a livello di motore non si può cambiare nulla. Sul motore è tutto abbastanza chiaro, e tutto ciò che riguarda la messa a punto come il forcellone, non dico che lo avremo, ma in generale ciò che riguarda il ciclo della moto lo puoi modificare durante l’anno. L’aspetto cruciale è l’aerodinamica, perché è lì che l’omologazione nella prima gara deve essere quella definitiva. Quella che ritieni possa darti di più nell’arco di 22 gare. Ci sono diverse configurazioni aerodinamiche ed è impossibile avere tutto. Non puoi avere la capacità di curvare di una e la stabilità dell’altra. Dobbiamo quindi stabilire quale credo possa essere la migliore per 22 gare e decidere di conseguenza. Siamo come l’anno scorso: il fatto di avere una base molto buona ti porta a essere prudente quando provi cose nuove, ma Ducati continua a funzionare, continua a testare soluzioni e domani continueremo a provare, con le carene nere che avete visto. La cosa positiva, credo, è che non c’è paura nello scegliere tra il nuovo e il vecchio. Non è che qualcosa debba funzionare solo perché è nuovo, no. Si prova, si fa tentativi ed errori, e qualche test andrà bene. In realtà ti senti a tuo agio lavorando così, perché c’è quella fiducia da parte degli ingegneri: non tutto ciò che è nuovo deve per forza funzionare, ma ovviamente ai pezzi nuovi bisogna dare opportunità per capire quale sia il miglior equilibrio.”

Dichiarazioni Marc Marquez Avversari Bagnaia e Alex Marquez Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“Non ho visto nemmeno un giro in telemetria, sono concentrato sul mio lavoro. Sono test in cui sapevo che oggi sarebbe stato un giorno dedicato a provare più cose sulla moto. Ieri ho montato la gomma morbida alla fine della giornata; oggi ho girato tutta la mattina con la media al posteriore. Per questo pomeriggio avevo le morbide, ma non per fare il tempo, bensì per provare diverse soluzioni aerodinamiche, che rimanderemo a domani.”

Dichiarazioni Marc Marquez GP 25 Vs GP 26 Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“Questa moto (GP26, ndr) la sento migliore rispetto a quella dell’anno scorso, ma bisogna procedere con calma. Il fatto è che, come sempre, ciò che guadagni da una parte lo perdi dall’altra.”

