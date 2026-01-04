MotoGP | Razgatlioglu mette Marquez nel mirino

Alla sua prima stagione nella classe regina, il Campione del Mondo WSBK, ha già le idee chiare: battagliare con Marc Marquez. L’obiettivo del pilota turco infatti è quello di affrontare il 2026 come un anno di apprendimento in modo da poter poi nel 2027 (anno dei cambi regolamentari, ndr) battagliare costantemente con il nove volte iridato spagnolo.

Toprak, ai microfoni di Marca ha dichiarato che spera comunque di poter lottare con Marquez già in questa stagione. Forse un obiettivo ambizioso quello del pilota Prima Pramac Yamaha, non tanto per il suo talento che è indiscusso ma per la competitività del motore V4.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu su lotta con Marc Marquez

“Il primo anno sarà un anno di apprendimento. Dopodiché, con le nuove gomme e le nuove regole, penso che ci sarà molto successo nel 2027. Prima di allora, se riuscirò a ottenre buone posizioni, o magari qualche podio, sarò molto felice. Spero di poter competere con Marc in alcune gare già in questa stagione. Questo è il mio obiettivo ma nel 2027 la mia sfida più grande sarà combattere con lui”