Aspar Circuit: Jorge Martinez spiega il successo del suo centro di allenamento

Jorge “Aspar” Martinez è una delle figure più rappresentative del Motomondiale. Quattro volte Campione del Mondo, tre nella classe 80cc e una nella 125cc.

Nato ad Alzira il 29 agosto 1962, oltre ad essere il proprietario dell’omonimo Team che corre nelle classi Moto3 e Moto2 del Motomondiale, è anche proprietario dell’Aspar Circuit.

Non lontano da Valencia, il circuito di Aspar è lungo 2,2 chilometri ed è situato tra Guadassuar e Algemesi. Non solo funge da base del team Aspar, ma viene regolarmente utilizzato anche da stelle del MotoGP come Marc Marquez, Jorge Martin, Joan Mir, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Alex Marquez per i loro allenamenti.

Inaugurato originariamente nel 2017 come Circuit de la Ribera, ripercorre una storia ricca di eventi. Dopo dispute politiche, procedimenti legali e chiusure più lunghe, così come riportato da Speedweek.com, Aspar ha rilevato la struttura nel 2022 insieme all’imprenditore Juan Roig. Dalla riapertura nella primavera 2024, il corso è stato continuamente sviluppato e si è affermato come centro di formazione professionale e sede per squadre.

Su una superficie totale di circa 350.000 metri quadrati, il complesso offre molto più di un semplice circuito classico. Oltre al percorso principale con dieci curve a sinistra e dieci a destra, c’è una pista da kart identica, un’area fuoristrada per pista piana, supermoto e autocross, oltre a un’ampia area asfaltata per la derapata e l’addestramento alla sicurezza. L’offerta è completata da un museo, un ristorante, un eliporto, un’infermeria e 18 tribune professionali.

Dichiarazioni Jorge Martinez Circuito Aspar

“Devo ringraziare Marc e Alex Marquez, Martin, Mir, Quartararo e Viñales,” ha sottolineato il quattro volte campione del mondo. “Sono così impressionati perché abbiamo creato un progetto in cui un pilota può completare diverse forme di allenamento per un’intera settimana.

Abbiamo sabbia, pista piatta, abbiamo una pista piccola per moto piccole, una pista tecnica, una pista grande per moto grandi. Il circuito è relativamente piccolo, ma molto impegnativo e molto tecnico. E penso che sia quello che piace ai piloti. Maverick o Marquez and Co. hanno un box tutto l’anno. Le loro moto sono lì e vengono apposta per allenarsi.”

