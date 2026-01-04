MotoGP | Aleix Espargarò lascia il ciclismo professionistico

Dopo diversi infortuni e una sincera tirata d’orecchie di Alberto Puig, lo spagnolo ha deciso di mettere da parte le corse ciclistiche per concentrarsi sul suo impegno principale, quello di test rider per HRC. Dopo il ritiro dalla MotoGP al termine del 2024, congedandosi come pilota ufficiale Aprilia, il 36enne ha assunto il ruolo di sviluppo presso Honda. Oltre a questo ha deciso di portare avanti la sua passione per il ciclismo, nella squadra professionistica Lidl-Trek.

Nel 2025 Aleix Espargarò ha preso parte a quattro Gran Premi come wild card oltre al lavoro nei test, ma avrebbe corso di più senza che gli infortuni ciclistici lo avessero interrotto. Era previsto che sostituisse Somkiat Chantra quando il thailandese si infortunò a metà stagione, ma due infortuni successivi gli impedirono di partecipare.

Durante l’ultimo Gran Premio di Valencia, lo spagnolo ha confessato ai media che il team manager Honda, Alberto Puig, è intervenuto dopo che Espargarò non è stato in grado di partecipare al Gran Premio d’Ungheria.

Dichiarazioni Aleix Espargarò su ritiro ciclismo

“C’è stato davvero un punto di svolta a Barcellona, sono arrivato completamente esausto con tre vertebre rotte. Alberto mi ha detto che capiva la mia passione per le biciclette, ma che questa era la Honda e dovevo essere più concentrato. Aveva assolutamente ragione. Probabilmente mi sbagliavo, non sapevo come calibrare il mio ruolo di pilota collaudatore. Era tutto un po’ nuovo per me, e pensavo di poter gestire entrambi gli impegni, ma non è stato così. L’anno prossimo resterò con la squadra ciclistica ma non gareggerò professionalmente. Mi allenerò solo con loro e rimarrò più concentrato sulla Honda”

Il costruttore giapponese, è passato dal Gruppo D delle concessioni al Gruppo C, grazie ad una competitiva seconda metà del 2025. Per tanto, i suoi piloti non potranno partecipare a test privati per il prossimo futuro. Questo renderà il ruolo di Espargaro ancora più cruciale nel 2026 in ottica dei nuovi regolamenti tecnici MotoGP, che entreranno in vigore nel 2027.