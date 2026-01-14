In evidenza

MotoGP | Presentazione Pertamina Enduro VR46 [VIDEO]

Segui con noi l'evento a partire dalle 12

di Jessica Cortellazzi14 Gennaio, 2026
MotoGP | Presentazione Pertamina Enduro VR46 [VIDEO] MotoGP | Presentazione Pertamina Enduro VR46 [VIDEO]

Presentazione Pertamina Enduro VR46 2026 – Amici di Motorionline, buongiorno! Dopo Prima Pramac, oggi è il turno di un altro team, pronto a svelare i nuovi colori per la stagione 2026. Il team Pertamina Enduro VR46 infatti, è pronto a togliere i veli alle Ducati con Fabio Di Giannantonio (che avrà la GP26) e Franco Morbidelli. La presentazione si terrà a Roma e potrete seguirla qui su questa pagina, a partire dalle 12.

DIRETTA PRESENTAZIONE PERTAMINA ENDURO VR46 DALLE 12

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news