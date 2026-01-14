MotoGP | Presentazione Pertamina Enduro VR46 [VIDEO]
Segui con noi l'evento a partire dalle 12
di Jessica Cortellazzi14 Gennaio, 2026
Presentazione Pertamina Enduro VR46 2026 – Amici di Motorionline, buongiorno! Dopo Prima Pramac, oggi è il turno di un altro team, pronto a svelare i nuovi colori per la stagione 2026. Il team Pertamina Enduro VR46 infatti, è pronto a togliere i veli alle Ducati con Fabio Di Giannantonio (che avrà la GP26) e Franco Morbidelli. La presentazione si terrà a Roma e potrete seguirla qui su questa pagina, a partire dalle 12.
DIRETTA PRESENTAZIONE PERTAMINA ENDURO VR46 DALLE 12
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
Superbike: Scomparso improvvisamente Genesio Bevilacqua
E' stato il fondatore del Team Althea Racing e di Moto dei Miti
E’ con grande tristezza che siamo costretti a parlare della scomparsa di Genesio Bevilacqua, patron del Team Althea Racing che
MotoGP | Presentazione Prima Pramac Yamaha [VIDEO]
In sella alle Yamaha V4 il confermato Jack Miller e il tre volte iridato Superbike Toprak Razgatlioglu
Sarà il Prima Pramac Yamaha la prima squadra a svelare i propri colori per il 2026. Il Team capitanato da
MotoGP | Gibernau torna all’attacco: “Dopo Jerez 2005 ho perso fede nello sport”
"Uno come Valentino non aveva bisogno di farlo", lo sfogo dello spagnolo
Sono passati quasi 21 anni ma se ne parla ancora. Jerez 2005, ultima curva con la famosa spallata di Valentino
MotoGP | Esclusiva Tardozzi (Ducati): “Trattiamo con Marquez, Pecco mentalmente rinato”
Sul cambio di regolamento del 2027: “Credo che sia davvero una rivoluzione"
All’Aspar Circuit abbiamo intervistato in esclusiva Davide Tardozzi, Team Manager Ducati MotoGP. Tardozzi ha analizzato con lucidità lo stato di
MotoGP | Pro Honda prende il posto di Idemitsu: nuovo title sponsor per la LCR di Moreira
"Tappa significativa per il nostro progetto", il commento di Lucio Cecchinello
Honda ha annunciato un cambiamento significativo nel suo programma MotoGP per la stagione 2026, con il marchio Pro Honda che
MotoGP | Pubblicato il calendario delle presentazioni dei team 2026
La prima squadra a svelare i nuovi colori è Prima Pramac, il 13 gennaio
La nuova stagione della MotoGP si avvicina e i team sono pronti a svelare le loro le nuove moto e
MotoGP | Guintoli: “Toprak può fare una magia”
"E' un talento vero, fa cose in modo che nessun altro riesce a fare", il commento del francese
Toprak Razgatlioglu, campione del mondo WorldSBK 2025, è uno dei piloti più attesi della prossima stagione di MotoGP dove debutterà
MotoGP | Frattura al femore per Aldeguer
Highside in curva 1, intervento domani a Barcellona
Il pilota del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ha riportato una frattura alla diafisi del femore sinistro durante una sessione
You must be logged in to post a comment Login