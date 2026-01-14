MotoGP | Presentazione Pertamina Enduro VR46 [VIDEO]

Presentazione Pertamina Enduro VR46 2026 – Amici di Motorionline, buongiorno! Dopo Prima Pramac, oggi è il turno di un altro team, pronto a svelare i nuovi colori per la stagione 2026. Il team Pertamina Enduro VR46 infatti, è pronto a togliere i veli alle Ducati con Fabio Di Giannantonio (che avrà la GP26) e Franco Morbidelli. La presentazione si terrà a Roma e potrete seguirla qui su questa pagina, a partire dalle 12.

DIRETTA PRESENTAZIONE PERTAMINA ENDURO VR46 DALLE 12