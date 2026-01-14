In evidenza

MotoGP | Nasce la “Masía” del motociclismo: Jorge Lorenzo “lancia” Victor Cubeles

Nuovo progetto per il cinque volte iridato, che aspira a trasformare la formazione dei piloti dalle fondamenta

di Alessio Brunori14 Gennaio, 2026
Jorge Lorenzo ha dato tanto al mondo del Motociclismo e ora il cinque volte Campione del Mondo vuole cambiare le regole del gioco, avviando un progetto che aspira a trasformare la formazione dei piloti dalle fondamenta, creando un sistema strutturato, metodico e con un’identità propria.

Il primo nome di questa nuova era è Victor Cubeles, un giovane talento che incarna la visione futura di Lorenzo e che diventa il primo pilota di un modello destinato a lasciare il segno.

Il maiorchino ha firmato un accordo per diventare manager sportivo del giovane pilota spagnolo Victor Cubeles, conosciuto nel paddock come “Chico Maravilla”. Oltre a una semplice relazione di rappresentanza, questo accordo segna la nascita di un nuovo modello di sviluppo del talento nel motociclismo, ispirato ai principi che hanno definito i grandi sistemi di formazione dello sport mondiale.

Il progetto nasce con un’ambizione chiara: creare nel motociclismo ciò che “La Masía” ha rappresentato per il calcio. Un sistema basato su metodo, formazione integrale, decisioni a lungo termine e un’identità definita fin dalle prime fasi della carriera del pilota.

Un modello che non punta solo a formare corridori veloci, ma atleti completi, preparati tecnicamente, mentalmente e strategicamente per raggiungere l’élite. “JL99 Performance” guarda al futuro con l’obiettivo di creare una vera scuola di pensiero e rendimento, dove ogni pilota sia il risultato di un sistema, non della casualità.

L’accordo con Victor Cubeles rappresenta il primo passo concreto di questo progetto. Non è un caso. L’iniziativa si fonda su una continuità storica: Chicho Lorenzo, padre di Jorge e una delle figure più influenti nella formazione di piloti a livello internazionale, è stato allenatore di Cubeles in momenti chiave della sua crescita. La metodologia, quindi, non nasce dall’improvvisazione: è testata, evoluta e ora strutturata.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Progetto nuovo modello di sviluppo del talento nel motociclismo

“Ho vissuto il motociclismo dall’interno per tutta la mia vita. Ora sento che è il momento di restituire allo sport tutto ciò che mi ha dato, creando un sistema che aiuti i giovani piloti a crescere con metodo, criterio e una visione chiara. Víctor rappresenta perfettamente questo punto di partenza”

Dichiarazioni Victor Cubeles Accordo con Jorge Lorenzo

“Far parte di un progetto guidato da Jorge e Chicho Lorenzo è un’opportunità unica. Non si tratta solo di competere, ma di imparare a costruire una carriera su basi solide.”

