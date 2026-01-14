MotoGP | Di Giannantonio: “L’obiettivo è costruire una bella stagione”

MotoGP

Nella bellissima Roma, città natale dei piloti VR46, oggi sono stati tolti i veli alle Ducati del team Pertamina Enduro VR46. Fabio Di Giannantonio (pilota Factory Ducati), si è detto entusiasta di iniziare una nuova stagione con il team di Valentino Rossi e come obiettivo, punta a migliorarsi e ad ottenere risultati sempre più importanti.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46

“Terza stagione insieme con questo super team e sono molto orgoglioso di farne parte. Nuovi colori, per la mia prima volta in carriera in MotoGP rimango con lo stesso gruppo di lavoro ed è molto importante. Non vedo l’ora di iniziare, sto passando l’inverno in maniera lunga ma non vedo l’ora di salire sulla mia bimba. Abbiamo sempre avuto una bellissima moto ma quest’anno è molto VR, il nero e il giallo risaltano molto bene insieme. L’anno scorso abbiamo finito in crescendo quindi l’obiettivo è partire da lì e costruire una bella stagione. Bellissimo portare la mia moto e il mio team nella mia città, bello, anche d’impatto per il team che è italiano”

