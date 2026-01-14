MotoGP | Morbidelli: “Vogliamo lavorare per crescere”

Franco Morbidelli è determinato a fare bene in questa nuova stagione del Motomondiale. Oggi a Roma si è tenuta la presentazione del team Pertamina Enduro VR46 ed il pilota italo-brasiliano si è detto entusiasta e eccitato all’idea di iniziare un nuovo capitolo con la squadra.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Presentazione Pertamina Enduro VR46

“Per questa seconda stagione con il team sono molto contento ed eccitato. Sarà una bella stagione ci sono gare e piste diverse che affronteremo. Abbiamo un anno in più alle spalle, ci conosciamo di più e sicuramente ci sono cose che ci aiuteranno ad essere più veloci nel processo e durante i weekend di gara. Questo mi rende molto fiducioso per la stagione. Anche se l’anno scorso abbiamo fatto dei buoni risultati, quest’anno vogliamo lavorare per crescere. La moto è molto bella, mi piace molto, è decisamente più aggressiva rispetto all’anno scorso e quindi spero anche più veloce. Amo il giallo e con il nero, formano un colore racing. Questo è quello che vogliamo fare, fare delle gare nella maniera più positiva ed energetica possibile. Sono molto legato a Roma, una parte della mia famiglia e degli amici sono lì. C’è stato molto fermento per questa presentazione, tutti erano molto contenti ed è stato bello farlo in un posto importante per me. Roma è la città più bella del mondo ed è un posto magico nel quale presentare la moto ed il team”