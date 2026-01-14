MotoGP | Valentino Rossi: “Vogliamo essere competitivi ovunque”
"La moto è molto bella, ora dobbiamo solo essere veloci", il commento del nove volte iridato
Valentino Rossi ha parlato in occasione della presentazione della nuova stagione del team Pertamina Enduro VR46. Il nove volte Campione del mondo, si è detto fiducioso per i progressi fatti dal team e spera che quest’anno i suoi piloti, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, possano lottare costantemente per le posizioni top in classifica.
Dichiarazioni Valentino Rossi, Presentazione Pertamina Enduro VR46
“Siamo pronti e molto ottimisti. Il target è fare meglio dell’anno scorso che è stata una stagione di alti e bassi. Adesso in MotoGP è difficile per tutti i team restare nelle posizioni top in tutti i weekend. Vogliamo cercare di migliorarci ed essere competitivi ovunque. Abbiamo cambiato la grafica della moto, è un progetto fatto con Aldo Drudi, quest’anno abbiamo mantenuto il giallo che è il nostro colore ma abbiamo messo il nero che è più racing. La moto è molto bella, ora dobbiamo solo essere veloci”
