MotoGP | Valentino Rossi: “Vogliamo essere competitivi ovunque”

Valentino Rossi ha parlato in occasione della presentazione della nuova stagione del team Pertamina Enduro VR46. Il nove volte Campione del mondo, si è detto fiducioso per i progressi fatti dal team e spera che quest’anno i suoi piloti, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, possano lottare costantemente per le posizioni top in classifica.

Dichiarazioni Valentino Rossi, Presentazione Pertamina Enduro VR46

“Siamo pronti e molto ottimisti. Il target è fare meglio dell’anno scorso che è stata una stagione di alti e bassi. Adesso in MotoGP è difficile per tutti i team restare nelle posizioni top in tutti i weekend. Vogliamo cercare di migliorarci ed essere competitivi ovunque. Abbiamo cambiato la grafica della moto, è un progetto fatto con Aldo Drudi, quest’anno abbiamo mantenuto il giallo che è il nostro colore ma abbiamo messo il nero che è più racing. La moto è molto bella, ora dobbiamo solo essere veloci”