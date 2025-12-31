MotoGP | Ezpeleta: “Stagione 2025 da record”

La stagione MotoGP 2025 si è chiusa come una delle annate più importanti nella storia del motomondiale, caratterizzata da crescita esponenziale dei fan, record di presenze e auditel in forte aumento. Quest’anno, ha consolidato il ruolo della MotoGP come lo sport motociclistico più emozionante e seguito al mondo, grazie a performance mozzafiato sia dentro che fuori dalla pista.

MotoGP 2025: Un calendario senza precedenti e record di presenze

Il mondiale 2025 ha visto un programma intenso con 22 Gran Premi (più un altrettanto numero di Sprint Race), disputati in 18 Paesi su cinque continenti, offrendo così il calendario più ampio di sempre nella storia della classe regina. Tra i dati più avvincenti c’è stata la presenza di cinque Campioni del Mondo sulla griglia di partenza e il ritorno al successo di Marc Marquez, che ha conquistato il titolo iridato dopo una stagione di dominio.

La stagione ha registrato numeri sorprendenti in termini di pubblico e engagement:

-632 milioni di fan a livello globale, con un aumento del 12% rispetto al 2024

-3,6 milioni di spettatori nei week-end di gara, nuovo record storico per la MotoGP

-9 record di presenze in diversi circuiti, tra cui il GP di Francia a Le Mans con 311.797 spettatori, la gara più affollata nella storia della MotoGP

Non solo pubblico in circuito, anche i dati di audience confermano uno slancio positivo della MotoGP nel mondo dei media con il 9% in più di ascolti TV globali per ogni GP, rispetto all’anno precedente. Le tanto discusse Sprint Race, hanno registrato un 26% in più di audience televisiva, confermando l’interesse per il nuovo format di gara. I canali social della MotoGP hanno superato i 60 milioni di follower, con un engagement del 61% e oltre 1 miliardo di minuti di visualizzazione sui contenuti ufficiali YouTube.

Per il quinto anno consecutivo, le ricerche evidenziano che più della metà della fan base ha meno di 35 anni, sottolineando il crescente appeal della MotoGP tra le nuove generazioni.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta su successo MotoGP 2025

“La stagione 2025 è stata storica per la MotoGP, una chiara dimostrazione del lavoro che abbiamo fatto per aprire il nostro sport verso nuovi pubblici e per creare un legame ancora più profondo con i nostri fan. Da presenze record in circuito a delle incredibili gare in pista, quest’annata dimostra la forza e l’intensità del nostro sport oggi, oltre al potere della MotoGP nel catturare appassionati e i nostri partner in tutto il mondo”