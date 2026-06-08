CIV | Gp Imola Race 2: Cavalieri vince anche Gara 2 e fa doppietta, Mantovani domina in Superspot

E’ stato un round spettacolare quello del CIV a Imola, dove si sono viste gare mozzafiato e dal risultato incerto fino alla fine. Merito dei protagonisti, che sulle rive del Santerno si sono sfidati senza esclusione di colpi fino all’ultima curva.

Samuele Cavalieri (Broncos racing team) ha fatto sua la Superbike, vincendo anche la seconda manche nel giorno del suo ventinovesimo compleanno. Il modo migliore per festeggiare, anche se il pilota di Comacchio ha preso il comando della gara dal primo giro, dominandola senza riserve. Una prova nettamente superiore a quella del sabato in cui sul finale si era accontentato di gestire il vantaggio di pochi decimi su Gabriele Giannini (Scuderia Improve). Secondo Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), che dopo la sforunata caduta di sabato, ha ottenuto un meritato podio, rinunciando alla concomitanza con la 8 ore di Spa. Terzo Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing) al debutto in questa stagione con l’Aprilia, dopo l’infortunio grave occorsogli nei test precampionato. Quarto Randy Krummenacher (G.A.S. Racing team), il treno di Zurigo non è mai in ritardo e si avvicina sempre di più al primo podio dell’anno. Quinto Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team), altro bravo interprete del saliscendi imolese che precede Riccardo Russo (Pistard) con un’altra BMW. Settimo Michele Pirro (Garage51), debilitato dai postumi della caduta subita in prova.

Un solo re anche in Supersport, dove Andrea Mantovani si è preso la Superpole Race, prima di trionfare clamorosamente anche in Gara 2. dominando la gara del pomeriggio, nel suo modo arrembante e sgangherato, ha definitivamente piantato la bandiera su questo circuito, diventando il riferimento di categoria per il prossimo anno. Secondo Lorenzo Dalla Porta davanti a Matteo Patacca, entrambi nella stessa posizione anche sabato. Quarto Posto di Valtulini seguito dal pilota di casa Bryan D’Onofrio e al sesto posto è giunto Federico Fuligni, che correndo con un lieve, ma fastidioso infortunio al piede, ha perso la vetta della classifica.

In Sportbike è successo quasi di tutto, per una categoria al secondo anno di attività nel campionato nazionale. Con la vittoria Filippo Bianchi scrive anche il suo nome tra le doppiette di questo round. BattutoSamuel Di Sora, che precede Emiliano Ercolani, terzo. Alla partenza, una scivolata nelle prime posizioni, ha innescato altre cadute nelle retrovie, ritardando alcuni piloti, rimasti bloccati nel nel gruppo. con questo rimescolamento, si è classificato quarto Manuel Rocca, davanti a Mattia Virone e Alessio Mattei, giunto sesto.

La Moto4 ha sempre un fascino particolare su questa pista, dove le traiettorie contano più della potenza dei piccoli monocilindrici Honda di questa categoria. Con la vittoria di Edoardo Savino, affiancato da Davide Dotta e Lorenzo Fino, rappresenta una tripletta storica per il team Buccimoto, che piazza tre dei suoi sei piloti sul podio.

Foto credit: Paolo Marletto