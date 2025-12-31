MotoGP | Maxi blitz negli USA: sequestrate Ducati e Aprilia nel garage di un latitante

Nel corso di un’operazione internazionale, le autorità messicane e l’FBI di Los Angeles, hanno sequestrato una delle collezioni di motociclette più impressionanti mai rinvenute negli ultimi anni. Sotto la lente degli investigatori sono finite decine di moto di altissimo valore storico e collezionistico, incluso materiale strettamente legato al mondo MotoGP. Secondo quanto confermato dalle autorità, l’operazione ha portato al ritrovamento di più di 50 motociclette tra GP e modelli da competizione, tutte ritenute riconducibili a Ryan James Wedding, ex atleta olimpico canadese di snowboard ora considerato uno dei latitanti più pericolosi e inserito nella “Top 10” dei ricercati dall’FBI.

Il valore complessivo della collezione è stimato attorno ai 40 milioni di dollari, con pezzi unici e storici che farebbero invidia ai musei di tutto il mondo.

Ducati e Aprilia tra i capolavori sequestrati

Tra le moto finite sotto sequestro, oltre a numerosi modelli stradali, emergono esemplari da competizione dal valore storico enorme: Ducati Desmosedici che hanno scritto pagine indelebili nel Motomondiale, tra cui quelle legate a piloti iconici come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Loris Capirossi. Un’ Aprilia RS125 storica, ritenuta simile a quella con cui Valentino Rossi debuttò nel Motomondiale. Altre gemme includono moto legate a grandi nomi di altri campionati, rendendo l’intera collezione un vero e proprio museo.

L’indagine e la caccia all’uomo

L’operazione rientra in un’indagine più ampia coordinata tra Autorità messicane, FBI, Royal Canadian Mounted Police e la Polizia di Los Angeles. Nel corso del mese sono stati eseguiti numerosi mandati di perquisizione che hanno portato alla scoperta della collezione nel territorio messicano. Wedding è accusato di traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro, omicidi e associazione per delinquere. L’FBI ha confermato una taglia da 15 milioni di dollari per informazioni che conducano alla sua cattura o condanna.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025