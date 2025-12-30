MotoGP | Marc Marquez: “Un decimo titolo non sarebbe migliore di quello di quest’anno”

Marc Marquez è stato intervistato dai colleghi di AS.com e parlando del nono Titolo conquistato in questa stagione (stessi Titoli di Valentino Rossi), lo ha definito il più importante di tutti quelli vinti.

Un decimo Titolo secondo il pilota della Ducati, non sarebbe migliore di questo per il modo in cui questo è stato conquistato, dopo quattro operazioni alla spalla e rimettendosi in gioco lasciando la Honda per correre in Ducati, 2024 con il Gresini Racing e 2025 con il Team Factory.

Parlando del recupero dall’ultima operazione alla spalla ha detto che sta procedendo bene e che sarà presente al test di Sepang, con l’obiettivo di essere al 100% per la prima gara del Mondiale, il Gran Premio della Thailandia.

Dichiarazioni Marc Marquez Stagione Nono Titolo Ducati MotoGP 2025

“Il 2025 lo ricorderò sempre con affetto, per tutto ciò che ho vissuto prima di raggiungere questo risultato per cui ho lottato così duramente e per essere l’anno di tutto rosso, una scommessa che è andata molto bene e di cui sono molto felice. Vedremo cosa succederà nel 2026 e non dovremmo mai dare nulla per scontato in anticipo, ma quello su cui sono molto chiaro è che un decimo titolo non sarebbe meglio di quello di quest’anno, per tutti i sacrifici fatti per arrivarci. Il titolo 2025 è quello più importante di tutti.”

Dichiarazioni Marc Marquez Recupero Infortunio Spalla MotoGP 2025

“Il recupero sta andando bene, secondo programma. Ho dovuto passare un altro inverno senza vacanze, ma è quello che serve, perché l’obiettivo principale è essere nel test malese e già al 100% nella prima gara, la Thailandia.”

Dichiarazioni Marc Marquez Stagione Mercato Piloti MotoGP 2027

“Vedremo cosa succederà, ma è vero che mi sento molto a mio agio dove sono e perché toccare ciò che funziona e dove ti senti a tuo agio. Ma ora è il momento di dire grazie per il sostegno e l’affetto ricevuti nel 2025 e augurare a tutti un felice 2026, con la massima salute possibile, che è davvero la cosa più importante.”

