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MotoGP | Jorge Martin fa mea culpa: “Chiedo scusa a tutti, ho perso il controllo della moto”

"Grazie a tutti per la comprensione e il rispetto", il commento dello spagnolo

di Jessica Cortellazzi8 Giugno, 2026
MotoGP | Jorge Martin fa mea culpa: “Chiedo scusa a tutti, ho perso il controllo della moto” MotoGP | Jorge Martin fa mea culpa: “Chiedo scusa a tutti, ho perso il controllo della moto”

MotoGP GP Ungheria Aprilia Racing – Jorge Martin ha rotto il silenzio e attraverso un post pubblicato su Instagram si è scusato pubblicamente con i piloti coinvolti nell’incidente di ieri durante il primo giro del Gran Premio dell’Ungheria. Il pilota dell’Aprilia ha perso il controllo della sua moto, causando una caduta multipla che ha coinvolto il compagno di squadra Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio.

Il team manager Massimo Rivola ieri è apparso dispiaciuto e al tempo stesso arrabbiato davanti ai microfoni di Sky, sostenendo che un errore del genere non te lo aspetti da un Campione del Mondo.

Dichiarazioni Jorge Martin su incidente GP Ungheria

Voglio chiedere scusa a tutti i miei compagni che sono stati coinvolti nell’incidente durante il primo giro della gara. Ho perso il controllo della moto e, purtroppo, questo ha provocato una caduta multipla che non sono riuscito a evitare. La cosa più importante è che, grazie a Dio, stiamo tutti bene. In situazioni come questa, è l’unica cosa che conta davvero. Mi dispiace molto per le conseguenze che questo incidente può aver avuto per loro, per le loro squadre e per le loro gare. Non vuoi mai trovarti coinvolto in una situazione del genere. Grazie per tutti i messaggi di supporto, per la comprensione e per il rispetto che mi avete mostrato oggi”

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