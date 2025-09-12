Moto3 | Gp Misano Prove Libere 1: Rueda è il più veloce
Il migliore degli italiani è Foggia, quinto
Moto3 Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini – Prove Libere 1 – E’ di José Antonio Rueda il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Misano classe Moto3, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 1:41.217, precedendo Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e David Almansa (Leopard Racing).
Quarto tempo per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), davanti a Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).
A seguire, troviamo il pilota Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI) in ottava posizione con Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), a chiudere la Top 10.
Gli altri italiani: 15esimo Luca Lunetta, 18esimo Riccardo Rossi e 22esimo Stefano Nepa.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 1 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.217
|2
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:41.516
|+0.299
|3
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:41.693
|+0.476
|4
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:41.789
|+0.572
|5
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:41.792
|+0.575
|6
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:41.811
|+0.594
|7
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.820
|+0.603
|8
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:41.853
|+0.636
|9
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.904
|+0.687
|10
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:41.931
|+0.714
|11
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:41.935
|+0.718
|12
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:42.075
|+0.858
|13
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:42.160
|+0.943
|14
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:42.201
|+0.984
|15
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:42.244
|+1.027
|16
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.347
|+1.130
|17
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:42.362
|+1.145
|18
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:42.470
|+1.253
|19
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:42.499
|+1.282
|20
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:42.846
|+1.629
|21
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:42.889
|+1.672
|22
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:43.101
|+1.884
|23
|52
|Evan Belford
|Gryd - Mlav Racing
|1:43.140
|+1.923
|24
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:43.268
|+2.051
|25
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:43.826
|+2.609
|26
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:44.190
|+2.973
|27
|69
|Marcos Ruda
|Angeluss - Mlav Racing
|1:44.226
|+3.009
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login