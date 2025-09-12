In evidenza

Moto3 | Gp Misano Prove Libere 1: Rueda è il più veloce

Il migliore degli italiani è Foggia, quinto

di Jessica Cortellazzi12 Settembre, 2025
Moto3 Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini – Prove Libere 1 – E’ di José Antonio Rueda il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Misano classe Moto3, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 1:41.217, precedendo Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e David Almansa (Leopard Racing).

Quarto tempo per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), davanti a Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

A seguire, troviamo il pilota Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI) in ottava posizione con Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 15esimo Luca Lunetta, 18esimo Riccardo Rossi e 22esimo Stefano Nepa.

Moto3 Prove Libere 1 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:41.217
2 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:41.516 +0.299
3 22 David Almansa Leopard Racing 1:41.693 +0.476
4 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:41.789 +0.572
5 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:41.792 +0.575
6 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:41.811 +0.594
7 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.820 +0.603
8 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:41.853 +0.636
9 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.904 +0.687
10 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:41.931 +0.714
11 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:41.935 +0.718
12 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:42.075 +0.858
13 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:42.160 +0.943
14 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:42.201 +0.984
15 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:42.244 +1.027
16 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:42.347 +1.130
17 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:42.362 +1.145
18 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:42.470 +1.253
19 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:42.499 +1.282
20 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:42.846 +1.629
21 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:42.889 +1.672
22 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:43.101 +1.884
23 52 Evan Belford Gryd - Mlav Racing 1:43.140 +1.923
24 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:43.268 +2.051
25 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:43.826 +2.609
26 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:44.190 +2.973
27 69 Marcos Ruda Angeluss - Mlav Racing 1:44.226 +3.009

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

