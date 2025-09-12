Moto3 | Gp Misano Prove Libere 1: Rueda è il più veloce

Moto3 Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini – Prove Libere 1 – E’ di José Antonio Rueda il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Misano classe Moto3, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, ha registrato il miglior tempo in 1:41.217, precedendo Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e David Almansa (Leopard Racing).

Quarto tempo per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), davanti a Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

A seguire, troviamo il pilota Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI) in ottava posizione con Guido Pini (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 15esimo Luca Lunetta, 18esimo Riccardo Rossi e 22esimo Stefano Nepa.

