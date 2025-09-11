MotoGP

MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Giribuola? Mezza doccia fredda”

Sul sorpasso di Barcellona su Acosta: "Sorpasso più bello di quest'anno"

di Alessio Brunori11 Settembre, 2025
MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Giribuola? Mezza doccia fredda”MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Giribuola? Mezza doccia fredda”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Uno degli argomenti trattati è stato quello del suo ex capo-tecnico Alberto Giribuola, che da Barcellona non è più al suo fianco e che già aveva perso quando lo stesso passò dal Gresini Racing alla Ducati ufficiale.

Dalla gara catalana il #23 della KTM è seguito da Xavi Palacin, con cui ha già ottenuto un podio nella gara “lunga” della domenica, un terzo posto ottenuto anche con un bel sorpasso a Pedro Acosta.

Dichiarazioni Enea Bastianini Conferenza Stampa Addio Giribuola Gp Misano KTM Tech3 MotoGP 2025

“E’ stata una decisione presa tra lui (Giribuola) e la KTM. Non so benissimo come come sia andata, so solo che era già successo in passato, è risuccesso adesso. Meglio così che se fosse rimasto controvoglia. È giusto che lui abbia nuovi stimoli se è quello che vuole provare. Fortunatamente sin dall’inizio dell’anno ho avuto sempre Xavi (Palacin) al mio fianco e da Barcellona è il mio nuovo capo-tecnico. Abbiamo già iniziato il nostro percorso, il nostro lavoro e lo portiamo avanti. Ci conosciamo già, ci conosceremo ancora meglio e continueremo il lavoro iniziato. Tra me e Giribuola andava tutto bene, ma lui da inizio anno aveva questo desiderio, quindi è stata una mezza doccia fredda.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Conferenza Stampa Sorpasso Vs Acosta Gp Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Sicuramente il sorpasso più bello di quest’anno è stato quello su Acosta a Barcellona, molto difficile perché Pedro frena fortissimo. Come ho detto la frenata è un punto forte della KTM, è un qualcosa di inspiegabile, si riesce a frenare veramente forte e secondo me ancora non siamo neanche a arrivati al limite. Cercheremo di continuare a lavorare per farne altre anche di più belle.”

3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00057.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00048.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00039.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00026.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00029.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00085.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00019.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00037.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00070.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00021.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00044.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-race-2025-00004.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news