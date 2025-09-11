MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Giribuola? Mezza doccia fredda”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 16esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Uno degli argomenti trattati è stato quello del suo ex capo-tecnico Alberto Giribuola, che da Barcellona non è più al suo fianco e che già aveva perso quando lo stesso passò dal Gresini Racing alla Ducati ufficiale.

Dalla gara catalana il #23 della KTM è seguito da Xavi Palacin, con cui ha già ottenuto un podio nella gara “lunga” della domenica, un terzo posto ottenuto anche con un bel sorpasso a Pedro Acosta.

Dichiarazioni Enea Bastianini Conferenza Stampa Addio Giribuola Gp Misano KTM Tech3 MotoGP 2025

“E’ stata una decisione presa tra lui (Giribuola) e la KTM. Non so benissimo come come sia andata, so solo che era già successo in passato, è risuccesso adesso. Meglio così che se fosse rimasto controvoglia. È giusto che lui abbia nuovi stimoli se è quello che vuole provare. Fortunatamente sin dall’inizio dell’anno ho avuto sempre Xavi (Palacin) al mio fianco e da Barcellona è il mio nuovo capo-tecnico. Abbiamo già iniziato il nostro percorso, il nostro lavoro e lo portiamo avanti. Ci conosciamo già, ci conosceremo ancora meglio e continueremo il lavoro iniziato. Tra me e Giribuola andava tutto bene, ma lui da inizio anno aveva questo desiderio, quindi è stata una mezza doccia fredda.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Conferenza Stampa Sorpasso Vs Acosta Gp Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Sicuramente il sorpasso più bello di quest’anno è stato quello su Acosta a Barcellona, molto difficile perché Pedro frena fortissimo. Come ho detto la frenata è un punto forte della KTM, è un qualcosa di inspiegabile, si riesce a frenare veramente forte e secondo me ancora non siamo neanche a arrivati al limite. Cercheremo di continuare a lavorare per farne altre anche di più belle.”

