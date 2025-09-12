Moto2 | Gp Misano Prove Libere 1: Gonzalez precede Dixon e Moreira

Moto2 GP San Marini e Riviera di Rimini Prove Libere 1 – Manuel Gonzalez ha chiuso il primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Misano, sedicesima tappa del Motomondiale, registrando il miglior tempo in 1:34.977. Il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, ha preceduto Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), seguito da Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team).

A seguire, in settima posizione troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego). Chiudono la TOP 10 dei tempi: Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego).

Gli altri italiani: 12esimo Tony Arbolino e 28esimo Alberto Surra.

