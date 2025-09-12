In evidenza

Moto2 | Gp Misano Prove Libere 1: Gonzalez precede Dixon e Moreira

Il migliore degli italiani è Vietti con il quarto tempo

di Jessica Cortellazzi12 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Misano Prove Libere 1: Gonzalez precede Dixon e MoreiraMoto2 | Gp Misano Prove Libere 1: Gonzalez precede Dixon e Moreira

Moto2 GP San Marini e Riviera di Rimini Prove Libere 1 – Manuel Gonzalez ha chiuso il primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Misano, sedicesima tappa del Motomondiale, registrando il miglior tempo in 1:34.977. Il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, ha preceduto Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), seguito da Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team).

A seguire, in settima posizione troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego). Chiudono la TOP 10 dei tempi: Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego).

Gli altri italiani: 12esimo Tony Arbolino e 28esimo Alberto Surra.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 1 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:34.977
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:35.143 +0.166
3 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:35.250 +0.273
4 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:35.323 +0.346
5 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:35.393 +0.416
6 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:35.432 +0.455
7 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.519 +0.542
8 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego 1:35.575 +0.598
9 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:35.588 +0.611
10 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego 1:35.619 +0.642
11 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:35.647 +0.670
12 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.699 +0.722
13 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:35.785 +0.808
14 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:35.859 +0.882
15 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:35.890 +0.913
16 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:35.916 +0.939
17 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:36.015 +1.038
18 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:36.026 +1.049
19 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:36.054 +1.077
20 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:36.056 +1.079
21 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:36.109 +1.132
22 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:36.224 +1.247
23 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:36.407 +1.430
24 93 Alberto Ferrandez Beta Tools - Boscoscuro 1:36.450 +1.473
25 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:36.701 +1.724
26 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:36.706 +1.729
27 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:36.760 +1.783
28 67 Alberto Surra Andifer Art 1:37.486 +2.509
29 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:37.524 +2.547

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00034.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00038.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00033.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00027.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00028.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00012.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00013.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00004.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00002.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00014.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00018.JPGmotogp-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-misano-day_1-2025-00003.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news