Moto2 | Gp Misano Prove Libere 1: Gonzalez precede Dixon e Moreira
Il migliore degli italiani è Vietti con il quarto tempo
Moto2 GP San Marini e Riviera di Rimini Prove Libere 1 – Manuel Gonzalez ha chiuso il primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Misano, sedicesima tappa del Motomondiale, registrando il miglior tempo in 1:34.977. Il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, ha preceduto Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).
Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), seguito da Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team).
A seguire, in settima posizione troviamo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego). Chiudono la TOP 10 dei tempi: Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) e Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego).
Gli altri italiani: 12esimo Tony Arbolino e 28esimo Alberto Surra.
moto2 Prove Libere 1 Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:34.977
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:35.143
|+0.166
|3
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:35.250
|+0.273
|4
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:35.323
|+0.346
|5
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.393
|+0.416
|6
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:35.432
|+0.455
|7
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.519
|+0.542
|8
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:35.575
|+0.598
|9
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:35.588
|+0.611
|10
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|1:35.619
|+0.642
|11
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:35.647
|+0.670
|12
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.699
|+0.722
|13
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:35.785
|+0.808
|14
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:35.859
|+0.882
|15
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.890
|+0.913
|16
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:35.916
|+0.939
|17
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:36.015
|+1.038
|18
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:36.026
|+1.049
|19
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:36.054
|+1.077
|20
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:36.056
|+1.079
|21
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:36.109
|+1.132
|22
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:36.224
|+1.247
|23
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:36.407
|+1.430
|24
|93
|Alberto Ferrandez
|Beta Tools - Boscoscuro
|1:36.450
|+1.473
|25
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:36.701
|+1.724
|26
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:36.706
|+1.729
|27
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:36.760
|+1.783
|28
|67
|Alberto Surra
|Andifer Art
|1:37.486
|+2.509
|29
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:37.524
|+2.547
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Prove Libere 1
