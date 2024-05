SBK | Test Misano, Bautista: “Sono abbastanza soddisfatto”

SBK Test Misano Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la due giorni di test di Misano con il quarto tempo.

Il pilota del team Aruba ha faticato nel corso della de giorni di test collezionando ben 4 cadute in due giorni. Nonostante questo però il feeling è positivo e le sensazioni per la prossima gara sono buone.

Dichiarazioni Alvaro Bautista test Misano Superbike

“Sono abbastanza soddisfatto per ciò che abbiamo fatto nel primo giorno di test. Abbiamo provato alcune soluzioni di elettronica concentrandoci sull’erogazione del motore. Fino a questo momento ci eravamo dedicati in modo quasi esclusivo al set up ed avere avuto la possibilità di lavorare su questo aspetto è stato importante non solo in vista del round di Misano ma anche per il resto della stagione”

