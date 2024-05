SBK | Test Misano, Rea: “Mi è piaciuta la R1 in questi test”

SBK Test Misano Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la due giorni di test di Misano con il secondo tempo.

Le previsioni meteorologiche avverse hanno reso complicato destreggiarsi tra gli ultimi giorni e mezzo di test regolamentari rimasti per Rea, ma i 73 giri produttivi del primo giorno hanno aiutato il britannico a sentirsi sempre più “a casa” sulla sua Yamaha R1. Nonostante un venerdì difficile, con pioggerellina, pausa pranzo anticipata e un diluvio nel primo pomeriggio, Rea ha sfruttato al meglio la restante mezza giornata per spuntare qualche altra voce sulla “lista delle cose da fare” e conclude la giornata alla grande con una simulazione di qualifica della Superpole che lo ha catapultato in cima alla classifica.

Dichiarazioni Jonathan Rea test Misano Superbike

“Mi è piaciuta la R1 in questi test, siamo arrivati ​​con alcune idee di set-up diverse rispetto alla mia “moto base” nelle prime gare e ho potuto guidare in uno stile più familiare, cercando semplicemente di farmi i complimenti dalla Yamaha R1 e per me adattarmi sottilmente alla bici. Con i giorni di test limitati, abbiamo dovuto sfruttare al meglio il tempo in pista e abbiamo avuto un ottimo primo giorno: sono stato in grado di completare molti giri senza problemi, mi sentivo abbastanza competitivo con il mio ritmo sia con le gomme da gara che con le gomme da gara. pneumatico morbido. Poi, il secondo giorno è stato un po’ più complicato perché il tempo è arrivato molto presto – e ho potuto utilizzare solo mezza giornata, quindi abbiamo dovuto essere molto intelligenti in termini di tempistiche. Sono stato in grado di spuntare ancora alcune caselle e acquisire maggiore familiarità con la moto e iniziare a mettere a punto la messa a punto in vista del fine settimana di gara. C’è ancora molto lavoro da fare, ma sono felice di iniziare presto il weekend di gara di Misano ed entusiasta delle prospettive, ma dobbiamo ancora guardare al nostro ritmo di gara venerdì. E’ stato bello sentirmi bene sulla moto e soprattutto con la gomma morbida, sono riuscito a girare velocemente con la R1. Alla fine sembrava una vera sessione di Superpole, tutti davano il massimo con le gomme SCQ e siamo riusciti a finire proprio lì in prima fila. Forse è la migliore sensazione che ho provato con la Yamaha R1 e con il mio team, ma c’è ancora molto margine da trovare, quindi ho una prospettiva positiva”.

