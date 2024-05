SBK | Test Misano, Bulega: “Non mi sento ancora al 100%”

SBK Test Misano Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la due giorni di test di Misano con il terzo tempo.

Il pilota del team Aruba ha chiuso il primo giorno con il secondo tempo, mentre nel day 2, a causa anche delle difficili condizioni della pista ha chiuso con un ritardo di oltre mezzo secondo dalla vetta.

Dichiarazioni Nicolò Bulega test Misano Superbike

“Il primo giorno è stato positivo perché rispetto al test di Cremona siamo riusciti a ritrovare subito un buon feeling. Non mi sento ancora al 100% e questo significa che dobbiamo ancora lavorare. Purtroppo oggi non siamo riusciti a proseguire il nostro lavoro con continuità ma rimane comunque grande fiducia in vista di quello che per me rappresenta un vero Home GP”

