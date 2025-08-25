SBK | Jonathan Rea si ritirerà a fine stagione 2025

Superbike Ritiro Jonathan Rea Yamaha – Jonathan Rea chiuderà la propria carriera alla fine della stagione 2025.

Ad annunciarlo attraverso un video sui suoi profili social è stato lo stesso sei volte Campione del Mondo, che ha fatto la storia della Superbike.

Con ben 18 stagioni in carriera nel WorldSBK, il nordirlandese, autore di record e di pagine di storia nel World Superbike è uno dei grandi del motociclismo.

L’esordio con la Honda del Team Hannspree Ten Kate Honda nel 2008 dopo aver corso nel WorldSSP. Come riporta il sito ufficiale della Superbike, correrà a Portimao dove scatterà dalla prima fila, arrivando quarto. Nel 2009 è presenza fissa con il team Ten Kate Racing. In cinque stagioni in sella alla CBR1000RR, Rea conquista 15 vittorie e 42 podi.

Nel 2015 Rea passa al Kawasaki Racing Team e guida la ZX-10RR, campione del mondo nel 2013 con Tom Sykes, vicecampione del mondo nel 2014 oltre che vincitore del titolo Costruttori nel 2013 e nel 2014. Il nordirlandese vince subito la sua prima gara con Kawasaki, a Phillip Island, e poi si regala altri 14 successi che lo portano alla conquista del suo primo titolo mondiale: inizia così un’era di successi senza precedenti. Altre nove vittorie nel 2016: dal 2015 al 2020 conquista sei titoli mondiali consecutivi ed entra nella storia del WorldSBK. In totale sono 104 le vittorie di Rea con Kawasaki, con 221 podi. Nel 2021 cede la corona mondiale a Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e nel 2022 e 2023 ad Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati).

Nel 2024 il passaggio alla Yamaha, con Rea che vive due stagioni complicate in sella alla Yamaha R1, insieme alla quale centra la pole sul bagnato ad Assen e un podio in casa a Donington Park; il suo primo podio con Yamaha. Il suo 2025 parte in salita con un infortunio che lo condiziona in preseason e che gli impedisce di sbloccarsi definitivamente. Al termine del 2025 Rea chiuderà la propria carriera.

Dichiarazioni Jonathan Rea Ritiro Superbike 2025

“Da tanto tempo penso a questo giorno e alla fine ho deciso di ritirarmi dalle competizioni. Questo sport ha rappresentato tutto per me. Da quando ero un bambino nordirlandese il mio sogno è stato quello di correre in moto e di vincere gare e titoli mondiali nel Campionato WorldSBK. Nel corso della mia carriera ho sempre avuto un unico obiettivo: vincere. Questa mentalità mi ha identificato. Non ho mai corso semplicemente per far numero. Ho corso per essere il migliore. Stavolta è arrivato il momento di ascoltare il mio corpo, la mia testa e soprattutto il mio istinto. Se non posso vincere, allora è meglio smettere. Oggi il mio amore per questo sport è lo stesso che avevo il primo giorno. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che ho fatto e ottenuto nel corso della mia lunga carriera. Sei Campionati del Mondo, oltre 100 vittorie e tanti altri risultati: record che per me erano inimmaginabili.”

5/5 - (3 votes)