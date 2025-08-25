Moto2 | Il Team Gresini ingaggia Alonso Lopez e Sergio Garcia per il 2026

Moto2 Gresini Racing – Il Team Gresini ha annunciato l’ingaggio di Alonso Lopez e Sergio Garcia per il Team Italjet Moto2 2026.

Nuova formazione per il Team del compianto Fausto Gresini, con Lopez e Garcia che divideranno il box azzurro nella prossima stagione: il primo ha già collezionato 16 podi e 3 vittorie nella categoria intermedia, e per la prima volta si confronterà con una Kalex; il secondo, vice campione del mondo moto3 nel 2022, torna dopo praticamente un anno di assenza e un lungo infortunio, ma dalla sua ha ben 5 podi in Moto2, tra cui due vittorie. Due cavalli di razza pronti per tornare grandi insieme alla Gresini.

Conferma per il title sponsor Italjet, che conferma la sua presenza sui circuiti di tutto il mondo al fianco di Gresini Racing. Lo storico marchio motociclistico bolognese capitanato da Massimo Tartarini sarà sulle livree delle Kalex numero 21 e 3, con l’obiettivo di tornare ad essere uno dei team di riferimento della classe Moto2.