SBK | Iker Lecuona in Ducati Aruba dal 2026

Ducati – Iker Lecuona correrà nel Campionato del Mondo Superbike (WorldSBK) 2026 con i colori del Team Aruba.it Racing – Ducati in sella alla Panigale V4R.

L’attuale pilota della Honda affiancherà Nicolò Bulega e prenderà il posto del connazionale Alvaro Bautista, che lascerà il Team ufficiale Ducati dopo cinque anni, 228 gare disputate fino ad oggi in sella alla Panigale V4R, 63 successi che ne fanno il pilota Ducati più vincente nella storia della Superbike, 120 podi totali, 10 pole position e, ovviamente, due titoli di Campione del Mondo.

Tornando a Lecuona, nato il 6 gennaio 2000 a Valencia, il pilota spagnolo approda a soli 16 anni nella categoria Moto2 dove rimane per 4 stagioni prima del salto in MotoGP nel 2020 con il Team Tech3. Dal 2022 la sua carriera prosegue in Superbike con il team HRC con il quale ottiene 2 podi e 1 pole position nelle 113 gare disputate fino a questo momento.

5/5 - (2 votes)