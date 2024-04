SBK | Infortunio in allenamento per Petrucci

SBK Ducati Barni – Danilo Petrucci, pilota del Barni Spark Racing Team, è stato coinvolto in un incidente durante un allenamento con la moto da cross che ha causato la frattura della clavicola destra e della mandibola.

L’incidente è avvenuto mentre Petrucci si trovava a Cingoli, impegnato in una sessione di preparazione per il prossimo round del campionato mondiale Superbike (WorldSBK). Nonostante la gravità delle lesioni riportate, il pilota è rimasto cosciente durante tutto il tempo e sarà sottoposto a un intervento chirurgico per trattare le fratture.

Il Team Barni ha confermato che Petrucci riceverà il miglior trattamento medico possibile e che si impegnerà al massimo per facilitare la sua rapida ripresa. La notizia dell’infortunio giunge mentre il pilota si stava preparando per affrontare le sfide della stagione, dimostrando che gli infortuni possono verificarsi anche durante le sessioni di allenamento.

Il team ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e l’affetto ricevuti da parte dei fan e ha assicurato loro che verranno forniti aggiornamenti regolari sulle condizioni di Petrucci e sul suo percorso di recupero.

Nonostante l’inaspettato contrattempo, Danilo Petrucci e il Team Barni SBK rimangono determinati e concentrati sul ritorno in pista il prima possibile.

