MotoGP | GP Austin 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Prima di sentire le dichiarazioni dei piloti però, ci sarà una conferenza stampa straordinaria con Carmelo Ezpeleta che illustrerà i dettagli dell’acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media.

Le dichiarazioni di Carmelo Ezpeleta su acquisizione Dorna da parte di Liberty Media:

“Dorna continuerà a lavorare come azienda indipendente. Siamo felici dell’accordo ed impazienti di collaborare con Liberty Media che ha un curriculum fantastico. Questo accordo esalta il valore della MotoGP. Ringrazio tutto il paddock per questo risultato. L’accordo non sarà ultimato prima della fine del 2024: i tifosi devono guardare a tutto questo con ottimismo. Liberty Media ritiene che on siano necessari dei cambiamenti e noi condividiamo questo pensiero. Abbiamo già fatto dei grandi cambiamenti al format per favorire la visibilità della MotoGP a livello globale. C’è ancora molto lavoro da fare”

20:22 Dichiarazioni su MotoGP-Liberty Media

Marc Marquez: “In Formula 1 hanno fatto una grandissima differenza, l’obiettivo è arrivare alla generazione più giovane, creare die grandi nomi come Valentino, Lorenzo, Stoner”

Bagnaia: “Difficile dove migliorare. Deve diventare più popolare, in Formula 1 i costruttori sono più grandi ma penso che Liberty Media abbia delle buone idee, hanno portato la F1 al picco più alto che si sia mai visto”

20:14 Quartararo su Yamaha: “Quest’anno ho descritto la realtà. Il progetto guarda più al futuro che al presente. Arriveranno ingegneri da Ducati, l’anno scorso mi sono lamentato tanto. Ma Yamaha ha cambiato mentalità nel modo di lavorare, c’è bisogno di più tempo. In Portogallo ho ricevuto tante informazioni che mi hanno convinto a restare, come il progetto che sta costruendo Yamaha. Quello che mi ha fatto restare è il modo che abbiamo di lavorare”

20:11 Ed ecco Quartararo: “Ho parlato con diversi team, la decisione non è stata semplice ma in Portogallo abbiamo avuto un’ottima riunione con Yamaha per parlare del progetto. Ci sono ancora delle cose riservate nel team, con persone che devono arrivare”

20:09 Ora parla Marc Marquez: “Chiaramente arriviamo in una pista buona per il mio stile di guida ma ora, come abbiamo visto a Portimao, ci sono 3/4 piloti più veloci di me. Firmerei per il primo podio”

20:08 E’ il turno di Acosta: “Non possiamo parlare di risultati dopo due gare ma questo è un circuito che mi piace”

20:06 La parola passa a Bagnaia: “Penso che sia una pista che mi piace, ero stato molto competitivo e poi sono caduto in gara. Potremo essere competitivi, se riusciremo a migliorare le sensazioni di Portimao, potremo essere veloci”

20:05 Inizia la seconda parte della conferenza stampa

19:40 Dichiarazioni su Liberty Media-MotoGP

Bastianini: “Il lavoro di Liberty con F1 è stato molto buono ma vedremo, nel 2027 ci saranno delle moto differenti e vedremo se cambieranno le carte in tavola”

Binder: “Se guardiamo il successo della Formula 1, sarà molto positivo anche per la MotoGP”

Martin: “Grande notizia per la MotoGP, per noi piloti è grandioso se riusciremo a rendere questo sport più grande”

19:38 Ed ecco Enea Bastianini: “Ho dei bei ricordi qui al Cota, l’anno scorso non ho corso per via dell’infortunio. Arrivo da un grande podio a Portimao, al momento sono costante e vedremo se riusciremo a continuare su questa direzione”

19:37 La parola passa a Brad Binder: “Entusiasta di venire qui, a Portimao ho sofferto dalla prima sessione. Non sono riuscito a trovare il ritmo”

19:34 Inizia a parlare il leader del Mondiale, Jorge Martin: “Molto contento del mio inizio di stagione, punto a fare meglio rispetto al passato. Sarà una grande sfida perché ci sono tanti rivali forti per questo weekend ma mi sento bene”

19:30 Inizia la conferenza stampa