SBK | Gp Portogallo Gara 2, Bassani: “Giornata difficile”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in decima posizione.

Axel Bassani ha commentato una domenica soleggiata ma impegnativa al Gran Premio del Portogallo. Nella Superpole race ha mantenuto un buon ritmo iniziale, ma negli ultimi giri ha riscontrato problemi di affaticamento alle braccia, chiudendo in 12a posizione. In Gara 2, ha dovuto gestire il forte scivolamento del posteriore fin dall’inizio, ma è riuscito a mantenere un ritmo costante, concludendo nella top ten e raccogliendo punti preziosi. Ringraziando il team per il lavoro svolto, Bassani guarda ora con ottimismo all’ultimo round a Jerez.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Portogallo Superbike 2024

“Una domenica soleggiata a Estoril, ma la Superpole race è stata piuttosto difficile. Il ritmo all’inizio non era male, ed ero in nona posizione. Negli ultimi tre giri ho avuto un piccolo problema con le braccia, perché la moto ha iniziato a sembrare un po’ troppo pesante. Da quel momento in poi ho mantenuto questo ritmo, quindi ho concluso in 12a posizione. Gara 2 è stata difficile fin dall’inizio, perché ho iniziato a scivolare molto con il posteriore. Ho cercato di gestirlo e di mantenere il mio ritmo migliore. Abbiamo concluso nella top ten, il che è stato positivo, perché abbiamo preso alcuni punti. Grazie al team per il grande lavoro svolto questo fine settimana e ora andiamo a Jerez per l’ultimo round dell’anno, che spero di godermi”.

