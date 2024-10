SBK | Gp Portogallo Gara 2, Petrucci: “Contento per il titolo, quest’anno è stato un otto volante di emozioni”

SBK Estoril Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in settima posizione.

Nonostante un weekend difficile. Grazie ai punti conquistati in questo weekend il pilota ternano di è aggiudicato il titolo di Best Indipendet Rider.

Dichiarazioni Danilo Petrucci GP Portogallo Superbike 2024

“E’ stato un weekend veramente difficile. Siamo partiti molto bene venerdì. Eravamo veloci sia sul bagnato che sull’asciutto. In qualifica eravamo molto veloci, ho perso la pole all’ultima curva. Poi da quel momento in poi le gare sono state difficili. In Gara 1 sono caduto per cercare di stare con gli altri e non capiamo perché. Non ricordo l’ultima volta che sono caduto in gara, forse ai tempi della MotoGP. Però sono molto contento per me e per il team. Quest’anno è stato veramente volante di emozioni. Dall’incidente in poi ho iniziato ad apprezzare quello che avevo, nella vita e nella carriera. E quado ha aiutato molto, il team mi ha seguito e mi ha supportato. Sono molto contento di questo titolo e adesso andiamo a Jerez con molta meno pressione. Spero di riuscire a chiudere quarto il mondiale. “

