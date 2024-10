SBK | Gp Portogallo Gara 2, Alex Lowes: “Iannone mi ha semplicemente buttato fuori pista”

Superbike Gp Portogallo Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in dodicesima posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, Alex Lowes ha riflettuto sulle sfide incontrate. Ha commentato positivamente la Superpole, dove ha utilizzato la gomma posteriore più dura, rimanendo soddisfatto della velocità mostrata. Tuttavia, in Gara 2, una collisione con Vierge e un contatto con Iannone hanno compromesso la sua gara, nonostante il buon ritmo che gli avrebbe permesso di lottare per il quarto posto. Pur deluso, Lowes ha sottolineato che non ha commesso errori e si concentrerà sugli aspetti positivi in vista della prossima gara a Jerez.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Portogallo Superbike 2024

“La Superpole Race è andata bene e abbiamo utilizzato l’opzione più dura della gomma posteriore. Pensavo che la gomma di Danilo Petrucci sarebbe calata un po’ di più, ma si è agganciato fino alla fine. Ciò ha reso le cose piuttosto difficili, ma sono stato contento della velocità che abbiamo avuto in quella gara. Essere tra i primi sei qui è stato positivo per noi e pensavo che avremmo potuto farlo di nuovo in Gara 2. Vierge mi ha colpito al primo giro della gara finale, dopo essere arrivati ​​a T6. Era molto più veloce di me, il che significa che i suoi indicatori di frenata erano diversi. Ha frenato prima di quanto mi aspettassi, il che mi ha scoraggiato un po’. Poi Iannone mi ha semplicemente buttato fuori pista. Stavo cercando davvero di non finire nella ghiaia, ma il posteriore è semplicemente crollato. La mia velocità era abbastanza buona per lottare per il quarto posto, il che è stato positivo. È un peccato perché non ho commesso un errore oggi, ma la Gara 2 è stata rovinata da qualcun altro. È così che vanno le cose, quindi prenderemo i punti positivi e non vediamo l’ora di andare a Jerez”.

