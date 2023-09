SBK | Gp Portogallo, Bautista: “Non penso alla classifica”

SBK Gp Portogallo Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo con il primo tempo.

Il pilota spagnolo dopo aver chiuso il primo turno con il secondo tempo, nel pomeriggio di Portimao ha messo tutti in riga, dimostrando una velocità sul giro secco e sul passo senza eguali.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Portimao

“Abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Questa mattina, malgrado il feeling fosse comunque positivo, abbiamo scelto di usare, come di consueto, una soluzione di pneumatici che non utilizzeremo poi durante le gare. Nel pomeriggio, invece, siamo tornati alla nostra scelta preferita e le sensazioni sono state davvero molto buone. Se penso alla classifica? In realtà no, penso gara per gare e a fare del mio meglio. Poi vedremo”.