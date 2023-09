SBK | Gp Portogallo Day 1, Rinaldi: “Sono soddisfatto”

SBK Gp Portogallo Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale 2023, con il terzo tempo.

Il piloti del team Aruba.it Racing – Ducati ha svolto un efficace lavoro durante le FP1 per migliorarsi significativamente nelle FP2 soprattutto in termini di passo gara. Rinaldi (secondo in FP2) ha chiuso con un ritardo di 391 millesimi rispetto al compagno di squadra e leader della classifica.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Day 1 Gp Portimao

“Sono soddisfatto per come sono andate le cose oggi. Nelle FP1 abbiamo incontrato qualche difficoltà, soprattutto in fase di frenata ma con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro ed il feeling è migliorato molto nel pomeriggio. Ci manca ancora qualcosa per avere il passo di Alvaro ma abbiamo comunque grande fiducia”.