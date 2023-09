MotoGP | Gp Giappone Day 1, Crutchlow : “Bello tornare in sella”

MotoGP GP Giappone 2023 Monster Energy Yamaha – Cal Crutchlow ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 14esima tappa del Motomondiale 2023, con il 16esimo tempo.

Il britannico, in pista come wild card, si è concentrato sull’analisi di nuove parti per raccogliere quanti più dati possibili. Nelle prove libere 1 ha fatto segnare un 1’46.302 che lo ha portato al 18° posto nella classifica del mattino, a 1.110 dal primo. Con un’ora di tempo durante la lunghissima sessione di prove pomeridiane, il britannico è riuscito a migliorare nel suo giro finale fino a raggiungere un impressionante 1’44.709. Gli è valso il 16° posto nella classifica combinata, a 1.220 dalla vetta.

Dichiarazioni Cal Crutchlow Day 1 GP Giappone MotoGP 2023

“Oggi è andata bene. Mi è piaciuto tornare in sella. Stiamo cercando di capire diverse parti della Yamaha per andare avanti con lo sviluppo. Queste sono parti che ho già testato nel corso dell’anno. Alcune che pensavamo fossero positive e altri non ci sono piaciute, ma è sempre bello fare un po’ di chilometraggio su questa moto. Non era necessario venire a questo GP e guidare la moto standard che guidano Fabio e Franky, perché ne abbiamo già i dati. Quindi è positivo per noi valutare altre parti durante il fine settimana. La giornata di oggi è trascorsa senza alcun dramma. È stato bello mettere il test team in modalità operativa per un fine settimana di gara, che è diverso dal ruolo di test che svolgiamo abitualmente. Cercheremo ora di fare meglio domani per quanto riguarda l’analisi dei dati e come possiamo migliorare l’assetto e il feeling. L’assetto di oggi non era il mio preferito per la moto perché, come ho detto, stiamo valutando diverse cose, ma oggi è andata abbastanza bene. Ero abbastanza soddisfatto del mio tempo sul giro, considerando il ritmo dei ragazzi davanti.