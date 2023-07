SBK | Gp Most: Locatelli, “Mi sento davvero bene”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Andrea Locatelli dopo Imola punta a rifarsi in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023.

Il pilota italiano non ha mai corso in SBK sul circuito Romagnolo, sarà quindi importante partire sin da subito con la giusta marcia.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Yamaha

“La maggior parte è un circuito ‘vecchia scuola’, non è facile ma abbiamo fatto bei risultati! Per fare un buon giro, si arriva in zona di frenata a più di 280 km/h, in quinta marcia, prima di staccare bruscamente alla prima chicane. È molto stretto e molto lento in prima marcia. L’intera chicane è stata rifatta per il 2022, e penso sia stato un grande miglioramento, mi piace. La parte veramente scorrevole del tracciato inizia alla curva 15, ed è importante fare attenzione alla traiettoria per fare il giro più breve, mantenendo una buona velocità. Poi devi concentrarti per poter andare verso la curva 18 a tutto gas. Se esci molto bene dalla 18 e dalla 19, puoi sorpassare alla curva 20. Onestamente, è uno dei punti migliori per sorpassare! La pista non è così larga, quindi non ci sono molti punti in cui puoi passare. Puoi “provare” a sorpassare quasi ovunque tu voglia, ovviamente, ma non è così facile! Mi sento davvero bene dopo il fine settimana di Imola e penso che possiamo ricominciare molto bene questa settimana a Most”.