SBK | Gp Most: Razgatlıoğlu, “Cercheremo di fare del nostro meglio”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu dopo i successi di Imola punta a replicare in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023.

Razgatlıoğlu detiene il record di vittorie e podi sul tracciato ceco: quattro vittorie e un totale di sei podi su sei, una percentuale di successi del 100%. La sua vittoria nella Superpole Race dello scorso anno è stata anche la 100esima vittoria per la Yamaha nel WorldSBK

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Most Yamaha

“Mi piace, il circuito di Most! Anche l’anno scorso abbiamo ottenuto ottimi risultati, specialmente Gara 2. Ma, sai, quest’anno è molto difficile e tutti sono molto forti. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincere come a Imola. In generale, mi piace questo circuito, in particolare le frenate brusche alla prima curva. Dobbiamo vincere ancora, ma vedremo. Penso che sia un bene per la R1 WorldSBK, perché in alcuni settori cambi molto direzione e questo è un bene perché la Yamaha sta lavorando bene per questo ed è sempre stata forte in curva. Il lungo rettilineo è un po’ difficile ma continuiamo a lottare!”