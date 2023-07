SBK | Yamaha con 250 giri in più dal Gp di Most

SBK Gp Most – Sono state annunciate ulteriori modifiche ai limiti di giri, con Yamaha che spenderà cinque punti di concessione per ottenere un aumento di 250 giri al minuto.

In vista del round Acerbis della Repubblica Ceca, la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) e l’Organizzazione Dorna WSBK (DWO) hanno annunciato l’aggiornamento dei limiti di giri nel Campionato del Mondo Superbike MOTUL FIM.

In conformità con l’articolo 2.4.3.3 del regolamento, Yamaha ha scelto di utilizzare cinque punti di concessione per beneficiare di un aumento di 250 giri al minuto a partire da questo round in avanti. Limiti di giri Yamaha aggiornati in vista del round Acerbis della Repubblica Ceca.