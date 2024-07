SBK | Gp Most Gara 2, Bautista: “E’ un vero peccato”

Superbike Most Ducati – Alvaro Bautista non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024.

Una domenica difficilissima per Alvaro Bautista che cade nell’ultimo giro della Superpole Race nel tentativo di superare il compagno di squadra, poi viene colpito da Petrucci (Ducati) alla prima curva di Gara-2 e costretto al ritiro.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Most Superbike 2024

“E’ un vero peccato, soprattutto per ciò che è successo in Gara-2. Sono partito fortissimo dalla decima posizione e alla prima curva ero praticamente già con il gruppo di testa. Poi, purtroppo, sono stato colpito da Petrucci che probabilmente è arrivato lungo. In Superpole Race, invece, ho commesso un errore ma per nove giri il feeling era buono e mi aveva dato molta fiducia in vista di gara-2”.

