SBK | Gp Most Gara 2, Rea: “L’andamento del fine settimana è stato positivo”

Superbike Most Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in sesta posizione.

Raggiungendo l’obiettivo di assicurarsi una posizione migliore in griglia per Gara 2 della Superpole Race, Jonathan Rea ha iniziato l’ultima uscita del fine settimana a metà della terza fila. Il pilota n. 65 ha lottato duramente mentre la gara si sviluppava con sorpassi emozionanti su Xavi Vierge, Iker Lecuona e infine Michael Ruben Rinaldi per conquistare il sesto posto assoluto. Comprensibilmente, sia il sei volte campione del mondo WorldSBK che il suo equipaggio sono affamati di più e ora puntano al prossimo round all’Autódromo Internacional do Algarve per fare un altro passo.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most Superbike 2024

“L’andamento del fine settimana è stato positivo: dalle qualifiche P15 al raggiungimento del 10°, ottavo e sesto posto è stato in qualche modo positivo, ma ha davvero evidenziato l’importanza delle qualifiche perché la posizione in pista è tutto. Il mio ritmo in tutte le gare è stato un po’ migliore rispetto a quello degli altri intorno a me, e anche essere un po’ più davanti avrebbe potuto essere realizzabile questo fine settimana, ma anche solo cercare di andare avanti nel traffico è stato davvero difficile. Ho fatto un’ottima partenza in Gara 2 dopo essermi concesso una mezza possibilità dalla terza fila della griglia, ma qualcuno è riuscito a superare le righe nel T2 e mi ha ucciso la guida alla curva 3. Ma non mollare mai in gara, sempre ! Il gruppo del podio era un po’ più veloce, ma una volta trovato il mio ritmo sono riuscito a liberarmi delle Honda abbastanza velocemente e Rinaldi era il prossimo obiettivo. Ho semplicemente tenuto la testa bassa giro dopo giro e l’ho preso. Avevamo un po’ di gomma rimasta, ho potuto vedere che il ritmo dei primi stava calando ma erano troppo avanti. Si è conclusa con una nota positiva: grazie alla squadra per tutto il duro lavoro svolto questo fine settimana, non ho reso facile il mio lavoro o quello della squadra questo fine settimana con l’incidente in Superpole! Torneremo e proveremo a fare un lavoro migliore a Portimão”.

