SBK | Gp Most Gara 2, Bulega: “Sono molto soddisfatto”

Superbike Most Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in seconda posizione.

Il pilota italiano si prende anche qualche giro in testa, sia in Superpole Race che in Gara-2 chiusa a “soli” 3.2 secondi da Razgatlioglu.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Most Superbike 2024

“Sono molto soddisfatto per aver finito due volte al secondo posto su un circuito sicuramente non facile per me. Abbiamo lavorato bene durante il weekend ed i risultati si sono visti. La vittoria? Credo che il secondo posto sia il miglior risultato possibile perché in questo momento Toprak è imprendibile. Sicuramente ci riproveremo a Portimao, un circuito che mi piace molto”.

